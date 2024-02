Ex fotografo giunto a 78 anni di età, Rodolfo Ignazi è stato trovato morto a casa sua dalla sorella, preoccupata perché non rispondeva alle sue chiamate. Lo ha trovato nella sua camera da letto nella casa di Monte San Giusto (Macerata), letteralmente in un lago di sangue.

Ex fotografo di 78 anni trovato morto in un lago di sangue

Sapere cosa sia successo non è al momento possibile. Tuttavia, l’assenza di azioni di scasso, o di oggetti riconducibili a un’azione violenta, fa propendere gli investigatori per un tragico incidente domestico. Una caduta, verosimilmente causata da un malore improvviso, compatibile con i segni della larga ferita sulla testa. Altre tracce di sangue sono state trovate sulle scale di casa.