MONTE URANO (FERMO) – Un uomo di 29 anni, Giovanni Battista Cascone, è morto in una esplosione avvenuta intorno alle 17:30 a Monte Urano in un distributore di benzina in contrada Ete Morto.

Cascone stava lavorando all’impianto antincendio quando la deflagrazione lo ha travolto sbalzandolo a diversi metri di distanza. E’ morto sul colpo e nulla hanno potuto i sanitari del 118. Sul posto i vigili del fuoco che non hanno rilevato attraverso le loro strumentazioni fughe di gas.

Cascone era originario di Gragnano (Napoli) ma viveva a Falconara (Ancona). Si trovava nell’area di servizio della Esso, lungo la strada Mezzina, nel territorio di Monte Urano, per conto dell’azienda Mds srl, che si occupa di manutenzione di impianti antincendio.

L’ipotesi più probabile è che una fuga di gas abbia provocato una deflagrazione (senza innescare fiamme) che ha scagliato violentemente a terra l’uomo. Al momento ignote le cause del decesso, che dovranno probabilmente essere accertate con esame autoptico. (Fonte: Ansa)