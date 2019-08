Monte Volaia, donna di 54 anni scivola per 80 metri: è grave

ROMA – E’ stata ricoverata all’ospedale di Udine in condizioni gravi la donna di 54 anni caduta oggi, giovedì 15 agosto, durante un’escursione sul Monte Volaia.

Secondo quanto ricostruito dal Soccorso Alpino e Speleologico, la donna, friulana, era in escursione assieme al marito e stava scendendo dalla cima del Monte Volaia quando, a una quota di circa 2200 metri, è scivolata su una roccia ruzzolando per 80 metri circa su rocce e brecciolino. E’ stata recuperata con l’elisoccorso regionale: l’equipe medica è sbarcata sul posto con il verricello, ha creato ancoraggi sulla roccia con il trapano e infine il tecnico di elisoccorso e il medico sono stati calati con le corde fino al punto in cui si trovava la donna. Quest’ultima è stata stabilizzata sul posto e sistemata in barella, è stata condotta a Collina dove è stata caricata su un’ambulanza del 118 per una ulteriore stabilizzazione e infine è stata sistemata sull’elicottero che l’ha condotta in ospedale. Sul posto è intervenuta anche la Guardia di Finanza di Tolmezzo. Anche l’altra donna infortunata, ma in modo molto più lieve, è stata recuperata dal personale tecnico del Soccorso Alpino e Speleologico. La donna, di 54 anni, infortunatasi a un arto, era nella zona del Monte Avanza ed è di Forni Avoltri. E’ stata recuperata dall’elicottero della Protezione Civile con a bordo i tecnici della stazione di Forni Avoltri del Soccorso Alpino e Speleologico e condotta all’ospedale di Tolmezzo.

Fonte: Ansa.