Partorisce all’interno dell’auto assistita da una pattuglia di carabinieri giunti sul posto dopo la richiesta di aiuto che il marito della donna aveva mandato al 112. Il fatto è accaduto ai lati di una rotatoria nei pressi di un centro commerciale di Montebelluna (Treviso).

Partorisce in auto assistita dai carabinieri

Il padre, in evidente stato di agitazione, non era riuscito a fornire dettagli precisi sulla sua posizione ma i militari, a bordo della pattuglia più vicina, hanno intuito il punto esatto arrivando in tempo per prestare assistenza alla donna. La bambina è nata sul ciglio della strada, in piena notte, prima dell’arrivo di un’autoambulanza partita poco dopo dall’ospedale locale.

Mamma e neonata stanno bene

Le condizioni di neonata e mamma, ora ricoverate, sono state subito giudicate buone. Evidenti il sollievo e la gioia della giovane coppia dopo lo spavento. Ora entrambi hanno potuto godersi appieno la gioia per la nascita della loro bimba.