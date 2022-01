A Montecampione, in provincia di Brescia, un 60enne è stato multato sulle piste di sci perché stava utilizzando il Green Pass e la carta d’identità del fratello. A scoprire il furbetto i poliziotti che lo hanno fermato mentre stava per salire sulla seggiovia.

Montecampione, scia col Green pass del fratello: multa da 500 euro

L’uomo è stato fermato mentre si accingeva a salire in seggiovia perché gli agenti, impegnati nei controlli a tappeto sugli impianti di risalita, hanno avuto dei dubbi sulla regolarità dei documenti presentati dall’uomo. Nel momento dell’identificazione, hanno scoperto lo stratagemma utilizzato dall’uomo per continuare a sciare e lo hanno sanzionato con 400 euro per essere sprovvisto di Green Pass obbligatorio, e di altri 100 euro “per il comportamento e la mancata assicurazione”, oltre ad allontanarlo immediatamente dall’impianto.

Rischia anche denuncia per sostituzione di persona

Ma non è tutto. In relazione alla frode usata per aggirare la normativa emergenziale in vigore, inoltre, la polizia sta svolgendo ulteriori accertamenti per denunciare il 60enne alla Procura di Brescia per sostituzione di persona.