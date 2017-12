MACERATA – Ha lasciato un biglietto d’addio ai propri genitori, poi ha mandato loro un messaggio, quindi è andato in garage e lì si è suicidato. Tragedia in una abitazione di Montecassiano, in provincia di Macerata dove un giovane di 19 anni si è impiccato.

Come riporta Il Corriere Adriatico, il corpo è stato trovato questa mattina, 16 dicembre, intorno alle 7, dal padre che era andato a chiamarlo per in camera sua perché doveva accompagnarlo a prendere il treno per andare a scuola.

Il ragazzo però non era nella stanza, visto che nel cuore della notte era sceso in garage dove si era tolto la vita con una corda. Immediata la chiamata dei soccorsi: sul posto sono intervenuti il 118 e i carabinieri, ma purtroppo il 19enne era già morto.

Negli ultimi messaggi il giovane non ha spiegato i motivi del gesto. I genitori avrebbero letto gli sms solo quando era già avvenuto il dramma. Il ragazzo frequentava un istituto tecnico dell’entroterra.