AVELLINO – Dieci anni di reclusione per omicidio colposo plurimo e disastro colposo: è questa la condanna richiesta dal Procuratore capo di Avellino, Rosario Cantelmo, per Giovanni Castellucci, attuale amministratore delegato di Autostrade per l’Italia, Riccardo Mollo, direttore generale di Aspi, e altri undici dirigenti e dipendenti della società autostradale imputati nel processo per la strage del bus che il 28 luglio del 2013 precipitò in una scarpata dal viadotto Acqualonga sulla A16 Napoli-Canosa, uccidendo 40 persone a bordo.

La settimana scorsa la pubblica accusa ha chiesto 12 anni di carcere per Gennaro Lametta, titolare dell’agenzia proprietaria del pullman, risultato non sottoposto ai necessari controlli. Nove anni, invece, la richiesta della Procura per Antonietta Ceriola, la funzionaria della motorizzazione civile di Napoli che, secondo l’accusa, avrebbe contribuito a falsificare la revisione del bus, mai passato per le officine della Motorizzazione e che non aveva neppure la documentazione in regola per potervi accedere.