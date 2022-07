Un commerciante di nazionalità cinese, 56 anni, è morto ucciso a colpi di martello nel suo negozio di Monteforte Irpino, in provincia di Avellino. Secondo una prima ricostruzione, la vittima è stata affrontata all’interno del suo esercizio commerciale da un ventenne di origini nigeriane. Aggressore rintracciato e fermato successivamente dai carabinieri. L’aggressore ha anche ferito un cliente, 49enne di nazionalità bulgara, che si trovava all’interno del negozio. Trasferito in ospedale, si trova ricoverato in rianimazione. Le sue condizioni sono giudicate gravi.