Montegrotto (Padova): runner assaliti dai calabroni, un uomo di 48 anni finito in ospedale (Foto Ansa)

Panico a Montegrotto (Padova), dove un gruppo di runner è stato assalito dai calabroni. E’ successo intorno alle 8 di domenica mattina, lungo una mulattiera del Monte Alto, dove un gruppo di podisti si era radunato per partecipare alla manifestazione V-Run.

La zona però era infestata da calabroni, segnalati da un incessante ronzio già prima della partenza. I runner si sono riparati come potevano, con le braccia e con le maglie, ma non hanno potuto evitare gli insetti che arrivavano da ogni parte. Alcuni sono stati punti in più parti, alla testa, sulle mani e le braccia.

Runner assaliti dai calabroni: un 48enne all’ospedale

Ad avere la peggio è stato un uomo di 48 anni, originario di Malo (Vicenza) che è stato soccorso operatori del Soccorso alpino di Padova.

Dopo le prime cure lo hanno imbarellato e trasportato a spalla per circa 800 metri fino all’ambulanza del Suem che è partita a sirene spiegate verso il pronto soccorso.

“Ce la siamo vista brutta, nella zona dove c’erano i calabroni non c’era nessuno degli organizzatori – racconta una runner al Giornale di Vicenza – Numerosi i partecipanti che sono stati punti, altri sono riusciti a scappare, ce n’erano moltissimi, si sentiva un ronzio continuo, evidentemente con il nostro passaggio gli abbiamo molestati”.

