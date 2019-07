PESARO – Lo scontro tra le due auto è stato violentissimo e per un uomo di 84 anni non c’è stato nulla da fare, è morto nell’impatto. L’incidente è avvenuto il 5 luglio sulla strada statale di Montelabbatese, in provincia di Pesaro. Un giovane di 24 anni, che si trovava a bordo dell’altra vettura, è rimasto ferito ed è stato trasportato all’ospedale di Pesaro.

Secondo una prima ricostruzione, l’auto guidata dalla vittima anziana, una Fiat Uno, si è scontrata con l’Audi guidata dal giovane nella frazione di Villa Ceccolini. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i vigili urbani, i carabinieri, i sanitari del 118 e l’eliambulanza, che però non è stata utilizzata dato che il ferito più grave, l’anziano, è morto sul luogo dell’incidente. (Fonte ANSA)