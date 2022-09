Un uomo di 50 anni è morto nell’incendio sviluppatosi all’interno della sua abitazione a Montella, in provincia di Avellino. Le fiamme, secondo una prima ricostruzione dei vigili del fuoco e dei carabinieri, hanno distrutto in pochi minuti l’abitazione che si trova in una traversa di corso Umberto, al centro del comune dell’Alta Irpinia. Le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza della zona sono ancora in corso. Da accertare le cause che hanno originato l’incendio.