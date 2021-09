Montella, minaccia carabinieri con la motosega e si barrica in casa: Tso per il 32enne (Foto d’archivio Ansa)

Ha minacciato i carabinieri con una motosega e poi si è barricato in casa a Montella (Avellino). Ha urlato sia ai militari sia ai suoi concittadini di non avvicinarsi e lasciarlo perdere. Dopo una giornata di negoziazioni, per lui è scattato il Tso.

Giornata di ordinaria follia nel comune di Montella, in provincia di Avellino. Mercoledì 8 settembre un uomo di 32 anni si è barricato in casa e ha minacciato tutti (carabinieri compresi) per una motosega.

Tutto è nato da una discussione per strada. L’uomo si è chiuso in casa, in via Pasquale Colucci, lanciando pietre e minacciando i militari con una motosega. L’uomo era già stato protagonista in passato di episodi di squilibrio: sia le forze dell’ordine che i servizi sanitari avevano già avuto a che fare con lui. Per l’uomo è stato disposto il trattamento sanitario obbligatorio.

L’area intorno a via Colucci è stata chiusa al traffico

L’area intorno alla casa di via Pasquale Colucci, dove il 32enne vive da solo, è stata chiusa al traffico e al transito di pedoni e macchine.

Sul posto sono intervenuti una squadra antisommossa dei carabinieri di Avellino, i vigili del fuoco,gli agenti della municipale, delle forze dell’ordine. Sul posto anche il sindaco Rizieri Buonopane e dei sanitari dell’Asl, reparto speciale salute mentale. Il sindaco ha detto a Ottopagine: “Siamo davvero provati da lunghe ore di tensione in paese per le escandescenze di questo giovane”.