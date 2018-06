AVELLINO – È di una vittima e quattro feriti, il bilancio di un incidente verificatosi intorno alla mezzanotte di ieri, sabato 9 giugno, sulla statale 7 bis nel territorio del comune di Montemiletto, in provincia di Avellino. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] La vittima è Paolo Cecere, un giovane di 20 anni, a bordo di una Mini Cooper che, secondo i primi accertamenti, dopo aver urtato una Grande Punto che proveniva dalla direzione opposta ha sbandato e si è schiantata contro il guardrail.

Con la vittima si trovavano due ragazze di 17 anni, ricoverate con prognosi riservata nell’ospedale Moscati di Avellino. I tre sono originari di Prata Principato Ultra e Montemiletto.

Gli occupanti dell’altra auto, una coppia di 35 anni, sono stati ricoverati nell’ospedale di Solofra. Per le ferite riportate la donna, originaria di Benevento, è in prognosi riservata mentre il suo compagno, di Tufo, ha riportato ferite guaribili in 30 giorni.

I due giovani occupanti della Mini Cooper sono rimasti bloccati nelle lamiere contorte della vettura, e per estrarli è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco.