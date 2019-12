Montenero, autista perde il controllo di uno scuolabus: ferite due bambine

ROMA – Perde il controllo dello scuolabus e finisce sul ciglio della strada rischiando di investire due ragazze undicenni appena uscite da scuola. L’incidente è accaduto nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 19 dicembre, a Montenero, quartiere a sud di Livorno.

“A bordo – racconta il Tirreno – erano appena saliti 15 ragazzini delle medie Micali. E a pochi metri, sul marciapiede sinistro, due alunne di 11 anni con lo zaino in spalla stavano tornando a casa dopo la scuola. Via di Castellaccio, ore 14. Il pullman si guasta in piena discesa, appena 50 metri dopo la partenza. L’autista cerca di frenare, sbanda a sinistra e sfiora le due bambine. Ma riesce a fermarsi in tempo, prima di colpire loro e il muro. Per paura dell’impatto, di fatto evitandolo, loro cadono vicino alle ruote”.

Secondo quanto accertato dai carabinieri intervenuti sul posto per ricostruire la dinamica, l’autista, risultato negativo all’alcol test, stava conducendo il mezzo con a bordo altri alunni, tutti illesi, in un tratto di discesa sulla via di Montenero, quando frenando ha perso il controllo del pulmino che a causa dell’asfalto reso viscido dalla pioggia è slittato andando a finire sul bordo della strada. Qui stavano camminando le due ragazze che sono state evitate dal conducente. Anche il mezzo sempre secondo quanto accertato dai militari è risultato in regola.

Fonte: Ansa, Il Tirreno”.