Tragedia a Montenero (Livorno), dove una 61enne è morta soffocata da un boccone di cibo mentre stava pranzando in un ristorante in piazza delle Carrozze. Disperati i tentativi di salvarle la vita da parte dei soccorritori, intervenuti in prima battuta con i volontari della vicina Misericordia di Montenero, avvertiti dai clienti del ristorante, i quali hanno tentato con la manovra di Heimlich di liberare le vie aeree ostruite dal cibo.

Tragedia al ristorante, muore a 61 anni soffocata da un boccone

Una donna di 61 anni, Nicla Salvi, mentre si trovava in un ristorante a Montenero, ha perso la vita a causa di un’ostruzione delle vie aeree da bolo alimentare. Durante il pranzo, l’hanno vista tentare disperatamente di respirare; il volto cianotico, le mani in bocca. Poi la donna si è accasciata sul pavimento del ristorante ed è morta poco dopo.

Soccorsi vani, donna muore dopo arresto cardiaco

I soccorsi sono arrivati dopo pochi minuti. La situazione si è tuttavia aggravata quando la donna è andata in arresto cardiaco, con il medico del 118, arrivato a bordo di un’ambulanza della Misericordia di Livorno (sul posto anche un mezzo della Misericordia di Antignano), che ha quindi avviato le manovre di rianimazione, proseguite poi anche con il defribillatore. Ogni tentativo di riprendere il battito, però, è purtroppo risultato vano, fino a quando il medico è stato costretto a dichiarare il decesso.