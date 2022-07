Una donna, di 79 anni, di Montereale Valcellina (Pordenone), azzannata al collo dal cane di famiglia, uno Staffordshire Bull Terrier, di circa un anno. Le sue condizioni sono gravissime. L’aggressione si è verificata attorno alle 7 di questa mattina all’interno di un’abitazione. In soccorso dell’anziana è intervenuto poi il marito che è riuscito ad allontanare l’animale e a chiamare i soccorsi. Indagini sono in corso da parte dei Carabinieri della locale stazione che, su disposizione della Procura di Pordenone, hanno sequestrato l’animale. La donna, invece, trasferita d’urgenza e in codice rosso in ospedale a Pordenone, sottoposta a intervento chirurgico.