Monteroni d’Arbia, leonessa a spasso per la campagna: in corso le ricerche dopo il presunto avvistamento (foto ANSA)

Una leonessa sarebbe a spasso per le strade di Radi, frazione di Monteroni d’Arbia, in provincia di Siena.

La polizia è stata allertata verso le 8.30 di questa mattina, 23 marzo, da parte del conducente di uno scuolabus e di una maestra che hanno parlato di aver visto girare una leonessa. Successivamente però, i due testimoni avrebbero parlato forse di un lupo.

La polizia ha comunicato che dalle prime verifiche fatte al Circo di Vienna, che staziona a Siena, attraverso il controllo dei registri, non risultano mancare animali. Inoltre il circo non avrebbe leoni ma solo tigri.

Leonessa in giro per Monteroni d’Arbia? In corso ricerche

Gli agenti stanno facendo ricerche con l’elicottero che sta sorvolando la zona di Radi ma non risultano altre segnalazioni né avvistamenti. Oltre alla polizia, le ricerche sono portate avanti da carabinieri, forestali, polizia provinciale, vigili urbani e vigili del fuoco.

A seguito della segnalazione, ancora tutta da verificare, il sindaco di Monteroni d’Arbia, Gabriele Berni, ha diffuso un messaggio alla cittadinanza raccomandando di prestare attenzione.

“Al momento – spiega il sindaco di Monteroni d’Arbia Gabriele Berni – c’è solo la segnalazione di questo avvistamento nelle prime ore della mattina, ma è importante specificare – contrariamente alle voci che stanno girando completamente infondate – che non si tratta di un animale del circo presente ad Isola d’Arbia dove non si è verificata nessuna fuga. I sopralluoghi e la ricerca riguardano soprattutto la strada provinciale Radi – Siena, dove in attesa di informazioni maggiori raccomandiamo alla popolazione di prestare attenzione. Per eventuali segnalazioni si invita a rivolgersi ai canali di comunicazione del Comune o ai servizi di soccorso pubblico.”