ROMA – Incidente mortale sulla via Salaria, all’altezza del km 25,200, nel comune di Monterotondo, vicino Roma. Una moto si è schiantata contro un furgone: il motocilcista ha perso la vita nello schianto.

La tragedia si è consumata poco dopo le 13 di oggi, martedì 30 aprile. La vittima A.M., architetto di 62 anni,. L’uomo si trovava in sella alla sua Honda Africa Twin quando, per cause ancora da stabilire, è finito contro il lato posteriore di un furgone, un Mercedes Sprinter, alla cui guida c’era un trasportatore di 60 anni,.

Sul posto è intervenuto il corpo della polizia municipale del comune di Monterotondo capitanato dal comandante Michele Lamanna. (Fonte: Leggo)