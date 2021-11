Incidente mortale a Monterotondo. Un morto in seguito ad uno scontro tra una moto ed un furgone al chilometro 19:200 della Salaria. A perdere la vita, è stato il conducente della moto (è morto sul colpo).

Monterotondo, incidente mortale poco prima di Mondo Convenienza

Lo scontro mortale è avvenuto questa mattina. Come riporta Il Messaggero, la moto ed il furgone si sono scontrati all‘incrocio tra la Salaria e via Angelo Banti, per intenderci, poco prima di Mondo Convenienza.

I sanitari sono giunti prontamente sul posto ma non hanno potuto fare nulla perché, come detto, il conducente della moto è morto sul colpo. In seguito alla sua morte, è stato chiuso il tratto di strada tra Settebagni e Monterotondo.

Sul posto, non sono intervenuti solamente i sanitari ma anche gli agenti della Polizia Stradale di Roma Capitale ed i Vigili del Fuoco. I pompieri, hanno sollevato il furgone che praticamente schiacciava il motociclista morto sul colpo. Senza l’intervento dei Vigili del Fuoco, sarebbe stato impossibile recuperare la sua salma.

Monterotondo, l’incidente mortale è un caso: tante proteste per la pericolosità di questo tratto stradale

Secondo la prima ricostruzione dei fatti, il motociclista avrebbe perso il controllo del suo mezzo e sarebbe finito contro il furgone. Secondo Fanpage, sarebbe scivolato. Non è il primo incidente in questo tratto stradale. Infatti molti utenti dei social network chiedono la messa in sicurezza di questo tratto stradale.