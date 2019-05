ROMA – Un uomo di 42 anni di Monterotondo è morto in ospedale per una ferita alla testa. Secondo gli investigatori è stato colpito durante una lite in famiglia dalla figlia di 19 anni, all’interno della loro abitazione a Monterotondo Scalo, vicino a Roma.

La figlia si trova nella caserma dei Carabinieri della Compagnia di Monterotondo, la sua posizione é al vaglio del magistrato della Procura della Repubblica di Tivoli. L’uomo sembra fosse noto per essere violento, anche in famiglia. Fonte: Ansa.

