LIVORNO – Incidente stradale in Val di Cecina. Questa mattina, 5 dicembre, attorno alle 7, un uomo ha perso la vita nello scontro fra la sua auto e un autobus di linea. E’ successo a Montescudaio sulla strada provinciale dei 3 Comuni.

La vittima dell’incidente stradale è Philipp Eberhard Schmidt, 22 anni, di origine tedesche ma da molti anni residente a Montescudaio. Il giovane, per cause ancora in corso di accertamento, viaggiava alla guida della sua auto in direzione di Cecina quando si è scontrato con un pullman che procedeva in direzione opposta: entrambi i veicoli sono finiti fuori strada. La dinamica dell’incidente è al vaglio dei carabinieri.

Il giovane, ricorda La Nazione, era il fratello di Florian Schmidt, il diciannovenne trovato morto sul prato di piazza dei Miracoli a Pisa da un passante l’8 marzo 2016. Il ragazzo, studente al liceo artistico, morì per un’intossicazione di metadone.