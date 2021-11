Incidente mortale a Montescudaio, in provincia di Pisa in Toscana. In seguito allo scontro tra un furgone e un’auto, ha perso la vita un uomo di 32 anni. Il bilancio si estende anche a cinque feriti.

Incidente mortale a Montescudaio, l’uomo era in macchina con la sua famiglia

Come scrive iltirreno.gelocal.it, l’incidente si è verificato a Montescudaio, sulla via dei Tre Comuni. L’incidente è stato causato dallo scontro tra un furgone ed un’auto. In questa collisione, ha perso la vita un uomo di 32 anni. L’uomo si trovava al volante della sua vettura con a bordo la moglie e i suoi due figli di uno e quattro anni.

L’uomo è morto, il resto della famiglia è stata trasportata all‘ospedale Meyer di Firenze. Il bambino di quattro anni sarebbe ferito in maniera seria o comunque più grave di quello di un anno.

Incidente Montescudaio, gravissimo un dipendente dell’azienda I Fabbri

Secondo la spiegazione de iltirreno.gelocal.it, l’uomo si trovava alla guida della sua Ford Fiesta grigia quando ha impattato contro un Fiat Ducato dell’azienda “I Fabbri”. Questa ditta si trova nella zona industriale delle Morelline, a Rosignano Solvay. A bordo di questo furgone, si trovavano due dipendenti dell’azienda.

Uno di questi due dipendenti, un uomo di 38 anni, è stato trasportato all’ospedale in condizioni di salute gravissime. Infatti l’uomo ha rimediato un trauma cranico e una lesione all’occhio sinistro. Al momento, l’uomo, è ricoverato presso l’ospedale di Livorno.