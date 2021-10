Montesilvano, coppia trovata morta in casa: ipotesi omicidio-suicidio. Nella foto Ansa, la casa in cui abitava la coppia

Una coppia è stata trovata morta in un appartamento di via Taggliamento a Montesilvano in provincia di Pescara. Secondo gli inquirenti si tratta di un omicidio- suicidio. Le due vittime sono marito e moglie, entrambi 50enni romeni, da 15 anni in Italia.

Montesilvano, a chiamare i Carabinieri sono stati i vicini

A chiamare i Carabinieri sono stati i vicini allarmati dalle urla della donna. Oltre ai Carabinieri, sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i medici 118. Per la coppia non c’era però più nulla da fare.

L’uomo era in cassa integrazione: il gesto dopo aver accompagnato il figlio a scuola

Un vicino ha raccontato di aver visto l’uomo,un operaio ora in cassa integrazione, accompagnare il figlio di 10 anni a scuola. Poi è rientrato a casa ed ha cominciato a discutere con la moglie.

Secondo una sommaria ricostruzione, l’uomo avrebbe preso alla gola la moglie e dopo essersi accorto di averla uccisa si sarebbe tolto la vita con un coltello. I vicini descrivono la coppia “tranquilla”, una famiglia per bene, lui un gran lavoratore.

Soccorritori: “Primo pensiero è andato al figlio della coppia”

“Il primo pensiero è andato al figlio, perché non sapevamo se era in casa o meno. Temevamo avessero commesso qualche gesto estremo. Lo abbiamo cercato, ma fortunatamente non lo abbiamo trovato in casa. Poi abbiamo appreso che era a scuola”.

A raccontarlo all’Anss sono i soccorritori e i Carabinieri accorsi all’interno dell’abitazione di via Tagliamento. Il ragazzino è stato ora è stato affidato ai servizi sociali.