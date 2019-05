ROMA – Al largo di Montesilvano, nel pescarese, di fronte alla foce del fiume Saline, è stato trovato un cadavere in mare.

Il corpo, in avanzato stato di decomposizione, sottoposto a sequestro e trasportato in obitorio, ora è a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Visto l’avanzato stato di decomposizione del cadavere non sarà facile identificare la vittima. In queste ore sono anche in corso diverse verifiche tra le persone che ancora risultano scomparse in zona. E nell’elenco c’è anche Sciarra, istruttore di fitness di 42 anni di cui si erano perse le tracce nella notte tra venerdì 19 e sabato 20 aprile scorsi a Pineto, in provincia di Teramo.

Fonte: Leggo.