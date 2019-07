ROMA – Immobilizzato, picchiato e ucciso. Poi, per cancellare ogni traccia, gli assassini diedero l’abitazione alle fiamme.

Andrea Mastrandrea, 75 anni, fu stato trovato a terra nella sua abitazione di Montesoro di Filadelfia (Vibo Valentia) dal figlio Vito la sera del 20 giugno del 2013. Un delitto sul quale ora hanno fatto luce i carabinieri della compagnia di Vibo che hanno arrestato per omicidio, rapina ed incendio aggravato un cittadino bulgaro: un 29enne, nipote della badante di Mastrandrea. Il 29enne è stato arrestato a Roma.

L’arresto è stato fatto dai carabinieri, in collaborazione con la Compagnia aeroporto, giunti nell’aeroporto di Fiumicino.

Un altro cittadino bulgaro risulta indagato a piede libero, in quanto il gip ha rigettato l’arresto.

L’anziano nascondeva alcune somme di denaro in dei barattoli e i due malviventi, scoperti mentre stavano per dileguarsi, avrebbero pestato a morte Andrea Mastrandrea dando poi fuoco all’abitazione per cancellare le prove del delitto. “Oggi veniamo ripagati di anni di attese” ha commentato Vito Mastrandrea, figlio della vittima. “Mio padre era una persona dedita al lavoro – ha aggiunto – e alla famiglia, un agricoltore che si spaccava la schiena ogni giorno per portare il pane a casa, ucciso senza pietà dai suoi aguzzini”.

Fonte: Ansa, Agi.