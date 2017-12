VISSO – Una slavina è caduta nella zona di Pizzo Tre Vescovi, sui Monti Sibillini, tra Ussita e Visso (Macerata). Segnalata anche la presenza di due persone che sarebbero state travolte, ma non sepolte dalla valanga. Squadre di vigili del fuoco, Soccorso alpino e l’eliambulanza del 118 si stanno recando sul posto. Si tratta di una delle zone maggiormente colpite dai terremoti del 2016.

Le 2 persone travolte sono state estratte dalla neve: sono ferite in modo non grave. Le hanno raggiunte squadre del Soccorso Alpino di Macerata e di Montefortino, arrivate sul posto con gli sci. Predisposto un posto di comando avanzato con i vigili del fuoco. A valle allestita una piazzola per l’atterraggio dell’eliambulanza per evitare valanghe secondarie in quota. Al momento si sta valutando come trasportare i feriti a valle.

