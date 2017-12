PIACENZA – Un malore all’improvviso, poi la morte inspiegabile. Tutto dinanzi gli occhi atterriti della mamma. Se ne è andata così una bimba di appena 4 mesi, deceduta a Monticelli d’Ongina, in provincia di Piacenza. La tragedia si è consumata nella mattina di martedì 19 dicembre. Ancor

La piccola, di origini nigeriane come i genitori che risiedono da pochi mesi a Caorso, era con la mamma in visita da una amica a Monticelli. All’improvviso le due donne si sono accorte che la bimba non respirava più. Si sono subito precipitate in strada per chiedere aiuto.

Sul posto, oltre ai carabinieri, sono accorsi i sanitari del 118, che hanno tentato in tutti i modi di rianimarla. Decollata anche una eliambulanza da Brescia, poi rientrata. Una volta stabilizzata la bambina è stata caricata sull’ambulanza e trasportata all’ospedale di Cremona, ma purtroppo per lei non c’era più nulla da fare.

Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri di Monticelli.