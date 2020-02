PIACENZA – Un ragazzo di 19 anni portato in caserma per un piccolo reato ha approfittato dell’assenza momentanea di un carabiniere per rubargli i 40 euro che conservava nel portafogli. Il giovane, che probabilmente l’avrebbe fatta franca per l’altro illecito, è stato arrestato per furto aggravato e attende il processo per direttissima. Il fatto è accaduto sabato sera, 1 febbraio, nella caserma di Monticelli d’Ongina, in provincia di Piacenza.

Il giovane, ucraino, era stato fermato dai carabinieri e portato in caserma per essere interrogato in relazione a un reato di cui era sospettato. Approfittando della momentanea assenza del carabiniere di servizio, si è appropriato di 40 euro custoditi all’interno di un portafogli lasciato sulla scrivania da un agente. Il piccolo furto tuttavia non è sfuggito al militare che ha provveduto a perquisire il 19enne trovando nella tasca del giubbotto la somma sottratta. Arrestato per furto aggravato, il giovane è stato accompagnato a casa in attesa del rito direttissimo che si svolgerà nel Tribunale di Piacenza. (fonte PIACENZA24)