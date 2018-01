MEDOLE (MANTOVA) – Incidente mortale sulla strada statale Goitese: all’altezza di Montichiari (Mantova) un tir ha sbandato, finendo sulla corsia opposta e travolgendo quattro auto.

Nell’impatto, che è stato molto violento, è morta la conducente di una delle macchine. Si tratta di una donna di 42 anni, Susanna Tinelli, di Medole ma da tempo residente in provincia di Bergamo.

L’incidente, riferisce La Gazzetta di Mantova, è avvenuto intorno alle 15:30 di martedì 16 gennaio all’altezza dello stabilimento della Ristora. Il camion viaggiava da Castenedolo in direzione di Montichiari, quando, all’improvviso, il conducente ha perso il controllo della guida. Il tir ha sbandato per circa 200 metri e ha travolto una dopo l’altra quattro auto che viaggiavano in direzione contraria.

Si è trattato, sottolinea il quotidiano mantovano, di