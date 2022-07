Un ragazzino di 16 anni è stato trovato morto nella sua camera a Montichiari, comune in provincia di Brescia. Il corpo ormai senza vita è stato trovato negli scorsi giorni dai suoi familiari. Nonostante il tempestivo intervento degli operatori del 118, per lui non c’è stato nulla da fare.

Ragazzino morto a Montichiari, è suicidio

Sulle cause del decesso per gli inquirenti non c’è alcun dubbio: il 16enne si è tolto la vita. Un gesto estremo che, per ora, resta senza spiegazioni. Per chi indaga il caso è chiuso. Una notizia che ha sconvolto l’intera comunità oltre che i compagni di scuola e gli insegnanti.

I funerali

Nella mattinata di ieri, giovedì 21 luglio, nel duomo di Montichiari si sono svolti i funerali: “Non è facile esprimere, anche da parte mia, quello che il nostro cuore sente e vive. Acutissime le domande – ha detto il parroco durante l’omelia – che sconvolgono il cuore e la storia di ciascuno, specie dei suoi compagni di scuola qui presenti”. Il sacerdote ha poi invitato la famiglia a non “arrovellarsi in ricerche di colpe”.

Ha poi voluto rivolgere un appello agli altri studenti presenti: “Ricordate che voi non siete i vostri sbagli; siete molto di più: siete le vostre cose belle, le vostre preziosità, ciò che rende unica la vostra vita: questo pensiero vi stia fisso nella mente e vi faccia rifiorire ogni giorno”.