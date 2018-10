PISA – Un’auto su cui viaggiavano due persone si è schiantata contro un tir in sosta in una piazzola sulla superstrada Fi-Pi-Li la mattina del 2 ottobre all’altezza di Montopoli Valdarno, in provincia di Pisa. Il giovane che era alla guida è rimasto gravemente ferito, mentre il passeggero a bordo è morto nello schianto.

Secondo una prima ricostruzione, la Fiat Punto guidata da un giovane di 22 anni residente a Livorno e di nazionalità albanese ha perso il controllo del mezzo durante una manovra di sorpasso, probabilmente sia per la forte velocità a cui viaggiava che per il manto stradale reso viscido dalla pioggia. L’auto ha prima impattato contro il guard rail centrale e poi si è conficcata sotto un tir regolarmente parcheggiato in una piazzola di sosta sul lato opposto della carreggiata.

Il 22enne è stato estratto dai vigili del fuoco e consegnato in condizioni molto gravi al personale del 118. Date le sue condizioni, è stato trasferito in elisoccorso all’ospedale Careggi di Firenze. Il passeggero invece è morto sul colpo. Per consentire le operazioni di soccorso la superstrada è stata chiusa temporaneamente al traffico registrando diversi chilometri di coda e poi riaperta.