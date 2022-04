Un autista di tir si sente male, probabilmente a causa di un infarto, sulla superstrada Fi-Pi-Li che collega Firenze a Livorno. Il mezzo pesante da lui guidato sbanda e nei pressi del comune di Montopoli in Val d’Arno finisce per bloccare il passaggio sulla strada in direzione Livorno.

Autista si sente male: sbanda col tir e blocca il passaggio sulla superstrada

Il camion di fatto blocca il passaggio su entrambe le corsie rendendo impossibile raggiungere Livorno per chiunque provenga da Firenze. L’autista, 46 anni, viene soccorso prima dagliautomobilisti che lo seguivano, poi da alcuni medici che si trovano in fila. L’intervento di questi ultimi è fatale e salva la vita al conducente. Arrivano poi i mezzi di soccorso e l’uomo viene portato in ospedale in elisoccorso.

Lunghe code, intervengono i Vigili del Fuoco

Nel frattempo si sono ovviamente create lunghe code. Ora sul posto sono presenti i Vigili del Fuoco e la Polizia. Sta a loro provvedere allo sgombero della strada per permettere il passaggio dei mezzi che sono da diverso tempo incolonnati.