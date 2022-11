Montoro (Avellino), tentata rapina alle Poste. Scontro a fuoco: arrestati i banditi. Pensionato sfiorato da proiettile

Alla fine sono stati tutti arrestati i quattro rapinatori che questa mattina a Montoro, in provincia di Avellino, hanno provato a rapinare l’ufficio postale.

Il panico tra i passanti

Oltre trenta i colpi esplosi in via Ambrosoli, con panico tra i passanti, le mamme che stavano accompagnando i figli all’asilo comunale, le persone che si stavano recando al vicino mercato settimanale. I quattro rapinatori, che indossavano il passamontagna, sono stati intercettati prima di fare irruzione nella sede dell’ufficio postale. All’intimazione degli agenti di arrendersi hanno risposto facendo fuoco con pistole e mitra. Nella sparatoria uno dei quattro rapinatori, un 51enne del napoletano (non della provincia di Caserta, come si era appreso in un primo momento) è rimasto ferito da due colpi, uno dei quali alla regione cervicale ed è stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Avellino, dove è giunto in codice rosso. Tutti i rapinatori, residenti in provincia di Napoli e con precedenti penali, sono stati arrestati.

Pensionato sfiorato da un proiettile

Vivo per miracolo un pensionato di 74 anni. Colpi vaganti hanno raggiunto la sua abitazione al primo piano mentre era in cucina a preparare il caffè (e non sul terrazzo): è stato sfiorato al collo da un colpo di rimbalzo, rimediando per fortuna soltanto una lieve ferita di striscio. E’ stato medicato senza la necessità di far ricorso al ricovero ospedaliero.

