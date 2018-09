MONVISO – Un uomo è morto sul Monviso, e una cordata di escursionisti si è bloccata per aver visto il cadavere sul monte piemontese. Il corpo senza vita è stato recuperato dagli operatori del soccorso alpino piemontese. L’uomo non è stato ancora identificato.

Il punto del ritrovamento è a quota 3.700 metri lungo la cosiddetta ‘Via della Lepre’, che conduce la via normale alla cresta est. L’intervento è scattato dopo la segnalazione, in mattinata, delle cordate di una scuola di alpinismo del Cai impegnate nella salita. L’alpinista è stato ritrovato senza zaino e senza documenti. Il corpo è stato consegnato alle autorità per le operazioni di riconoscimento.

Seguendo le indicazioni delle cordate del Cai, una eliambulanza del soccorso alpino si è portata sul luogo del ritrovamento: due tecnici si sono calati con il verricello e hanno preso atto che l’alpinista era ormai privo di vita. Il corpo è stato imbarcato sull’elicottero. I due operatori hanno poi raggiunto il punto in cui una cordata di tre alpinisti francesi erano rimasti bloccati dallo choc per la vista del cadavere, organizzando la loro messa in sicurezza.

Squadre di operatori del soccorso alpino, durante le operazioni di recupero della salma, sono intervenute per riportare a valle i tre francesi. A causa della nebbia non è stato possibile l’evacuazione via elicottero. E’ stato quindi necessario organizzare due nuove cordate, che hanno coordinato il tragitto fino ad un punto in cui un’apertura nelle nuvole ha consentito l’avvicinamento del velivolo.