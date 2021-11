Monza, 39enne all’alba si dà fuoco in via Luciano Manara: è in gravi condizioni

Monza, 39enne si dà fuoco in via Luciano Manara: è in gravi condizioni (foto d’archivio Ansa)

Un uomo di 39 anni si è dato fuoco in strada a Monza. Le notizie sono ancora frammentarie. Tutto è avvenuto intorno alle 6 di oggi, sabato 27 novembre, in via Luciano Manara. L’uomo è ora ricoverato in gravissime condizioni

L’uomo, infatti, ha riportato ustioni su gran parte del corpo.

I soccorsi e la prima ricostruzione

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, con automedica e ambulanza e i vigili del fuoco per spegnere le fiamme. Intervenuti anche i carabinieri di Monza. Al momento non si conoscono le ragioni del gesto, se sia stato dettato da problemi di natura psichiatrica o si sia trattato di un estremo, disperato tentativo di attirare l’attenzione su problemi che lo affliggevano.