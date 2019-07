MILANO – Una baby gang di quattro ragazzini è accusata di aver messo a segno almeno 12 rapine e i ragazzini, tutti minorenni, si filmavano e postavano sui social network i video con pistole in mano e passamontagna sul volto. Il 23 luglio i carabinieri di Monza hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per i quattro ragazzini.

L’indagine è stata coordinata dalla Procura per i Minorenni di Milano. La baby gang prendeva di mira le proprie vittime, di età compresa tra i 13 e i 16 anni, che erano accerchiate, minacciate con coltelli e costrette a consegnare denaro e cellulari.

La baby gang è accusata di 12 rapine aggravate, una tentata rapina aggravata, un furto aggravato e porto abusivo di armi commessi tra gennaio e maggio 2019. Gli arrestati hanno contesti familiari problematici, con genitori separati, alcuni precedenti penali. Molto attivi sui social, sui loro profili i ragazzi si ritraevano con pistole e passamontagna. (Fonte ANSA)