Monza, incidente sulla Strada Statale 36: auto si ribalta in galleria, donna estratta viva dalle lamiere

Incidente a Monza: una auto si è ribaltata nel tunnel della Strada Statale 36. I vigili del fuoco sono intervenuti per estrarre una donna di 79 anni rimasta incastrata tra le lamiere.

Auto si ribalta nella galleria della Statale 36 a Monza

L’incidente, riferisce Monza Today, è avvenuto giovedì 17 giugno poco dopo le 14:30 nel tratto del tunnel della Statale in direzione Nord.

Sul posto è intervenuta anche la polizia stradale di Milano per chiarire la dinamica dell‘incidente. Per fortuna le condizioni della donna estratta dall’auto non erano gravi. La donna è stata trasferita in codice giallo all’ospedale San Raffaele di Milano. Nel frattempo si sono formate lunghe code nella galleria.

Galleria della statale 36 di Monza, lavori questa notte

Nella stessa galleria tra l’altro sono in programma proprio nella notte tra oggi e domani le operazioni di collaudo programmate da Anas. In orario notturno, tra le 22 e le 6 di mattina, è prevista la chiusura della carreggiata in direzione di Milano.

Il traffico in direzione del capoluogo lombardo verrà deviato lungo la viabilità comunale su viale Lombardia, con uscita obbligatoria a Monza centro e rientro dalla rampa di ingresso della statale 36.