Monza, rapine e omicidio ispirati a GTA. Sei giovani arrestati

ROMA – Rapine e omicidio ispirati a “GTA”. Sei persone, tutte giovanissime, che si ispiravano al gioco online ‘Gta’, molto violento, sono state arrestate per rapina e omicidio dalla Polizia di Monza. Lo ha comunicato la questura. La polizia ha eseguito un’ordinanza di misura cautelare in carcere per 6 persone emessa dal gip del Tribunale di Monza. Gli arrestati sono poco più che maggiorenni.

Grand Theft Auto, spesso abbreviato in ‘GTA’, sono dei videogiochi d’azione sviluppati in Usa per Pc, smartphone e tablet e venduti in oltre 200 milioni di copie, seguitissimi da molti adolescenti e che hanno suscitato già varie polemiche per la violenza della trama e dell’azione in cui si cala chi gioca. In Gta i protagonisti, partendo dal furto d’auto, devono gestire una gang e contendersi la città con missioni violente contro le bande rivali. Fonte: Ansa.