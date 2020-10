Monza: sequestra la ex in casa senza bere e mangiare. E la picchia per 24 ore (Foto d’archivio Ansa)

Un bancario di Monza arrestato con l’accusa di tortura e sequestro di persona nei confronti della ex fidanzata.

Un uomo di 36 anni, impiegato di banca di Monza, è in stato di fermo per sequestro e tortura. L’accusa è di aggressione, sequestro di persona e tortura nei confronti di una donna. La donna sarebbe stata vittima di percosse senza bere o mangiare per oltre 24 ore, nel suo appartamento del centro di Monza. I fatti sarebbero avvenuti tra il 26 e il 27 settembre scorsi.

I precedenti dell’uomo che ha sequestrato e torturato la ex a Monza

Lo ha confermato il Procuratore della Repubblica di Monza Claudio Gittardi. A quanto emerso lo stesso uomo aveva già una denuncia per aver aggredito e rotto il naso a un’altra donna, una sua ex fidanzata, qualche giorno prima. Fermato dai carabinieri, il 36enne è ora in custodia cautelare presso il reparto di psichiatria del San Gerardo di Monza.