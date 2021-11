Monza, una voragine si apre in via Appiani: nessun ferito, deviato il traffico (foto Ansa)

Una voragine si è aperta in una strada in pieno centro a Monza. Tutto è avvenuto nella mattinata di oggi, venerdì 26 novembre, lungo il passaggio pedonale di via Appiani. Fortunatamente non ci sono stati feriti.

La strada, nel tratto tra via Dei Mille e via Pennati, come racconta Monza Today, è stata transennata e il traffico deviato.

La situazione del traffico

“Il traffico – si legge sulla pagina Facebook del Comune di Monza – attualmente da piazza Citterio viene deviato in via Mosè Bianchi. Sul posto i tecnici dell’Ufficio Strade, i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale per gestire il traffico fino al ripristino della normale circolazione. Se possibile si consigliano percorsi alternativi per non congestionare ulteriormente la viabilità”.

L’apertura improvvisa della voragine

“Ad accorgersi del cedimento dell’asfalto – come racconta il sito locale Prima Monza – sono stati degli avventori di un bar della strada, colti di sorpresa da un fragoroso frastuono. I cittadini sono subito intervenuti per la sicurezza della circolazione stradale, ponendosi intorno all’enorme buca e chiamando la Polizia Locale che è poi prontamente intervenuta. Nel pomeriggio sono previsti controlli più approfonditi per capire l’origine del danno. Appena si capirà a cosa sia stato dovuto si provvederà alla riparazione e alla messa in sicurezza del tratto stradale”.