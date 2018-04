SONDRIO – E’ stata ritrovata Rebecca, la studentessa quindicenne di Buglio in Monte (Sondrio) scomparsa lunedì 22 aprile. Quella mattina, come ogni giorno, Rebecca aveva preso il pullman per Morbegno, dove frequenta il primo anno di liceo linguistico all’istituto Nervi Ferrari. Ma in classe non c’è mai arrivata.

Il suo cellulare risultava spento dalle 5 di martedì mattina. E se all’inizio si era pensato ad una fuga volontaria, con il passare delle ore e nessuna notizia da parte della ragazza si era fatta strada l’ipotesi di una tragedia.

Tutte le notizie di Blitzquotidiano in questa App per Android. Scaricatela qui

Tutte le notizie di Ladyblitz in questa App per Android. Scaricatela qui

Lo stesso procuratore Claudio Gittardi non era sembrato propenso a sposare la tesi dell’allontanamento volontario della minorenne, limitandosi a dire che “sono in corso tutti gli accertamenti per non lasciare nulla di intentato”.

Gli amici e i conoscenti della liceale, che vive insieme agli zii dato che i genitori, brasiliani, vivono nel Paese d’origine, avevano postato la sua foto sui social e affisso volantini con l’immagine della ragazza in più punti di Morbegno e altrove. Ma di Rebecca nessuna traccia.

Ma oggi, dopo cinque giorni, le ricerche sono inaspettatamente finite bene. I dettagli non si conoscono ancora, ma Rebecca sarebbe stata trovata proprio a Morbegno.