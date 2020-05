MORCONE (BENEVENTO) – Giallo in un bosco in Campania: lo scheletro di un uomo è stato rinvenuto vicino a Morcone, in provincia di Benevento, da due cercatori di asparagi.

Sul posto, in località Scautieri, sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini per cercare di risalire alla identità del morto.

I resti sono stati trasportati nella sala mortuaria del cimitero di Morcone dove il medico legale effettuerà i primi rilievi per l’estrazione del Dna che sarà comparato con quello dei parenti di persone scomparse nel Sannio. (Fonte: Ansa)