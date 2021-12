Ha preso il Covid dopo aver partorito all’ospedale di Sessa Aurunca (Caserta). E’ morta a soli 29 anni Morena Di Rauso, non era vaccinata ed era finita ricoverata al Covid Hospital di Maddaloni (Caserta). Lo scorso 19 novembre aveva dato alla luce una bambina, prima di scoprire di essere stata contagiata.

A darne notizia è il sindaco del vicino comune di Calvi Risorta, Giovanni Lombardi, che è anche medico anestesista all’ospedale Monaldi di Napoli.

“La morte di una giovanissima madre che ha appena dato alla luce una piccola – ha scritto il sindaco su Fb – è qualcosa che la nostra mente non è in grado di accettare. Il Covid non fa distinzioni”.

Mamma morta di Covid, “ginecologo le aveva sconsigliato il vaccino”

Secondo quanto riferito da una cugina della donna su Facebook, Morena Di Rauso avrebbe rimandato il vaccino su consiglio del suo ginecologo.

“Oggi la piccola Sofia compie un mese – ha scritto la cugina – e ieri era il compleanno della sua mamma Morena che stanotte, dopo un mese di ricovero in ospedale muore di Covid-19 , perché il ginecologo le aveva consigliato di non vaccinarsi e farlo dopo il parto”.

Morena Di Rauso, dal parto al Covid Hospital

La 29enne era stata ricoverata all’ospedale di Sessa Aurunca circa un mese fa, con evidenti sintomi da Covid-19. Sottoposta a tampone, ha scoperto di essere positiva poco dopo aver dato alla luce la bambina.

Trasferita al Covid Hospital di Maddaloni, struttura dedicata alla cura dei pazienti Covid, le sue condizioni sono andate via via peggiorando sino al tragico epilogo.