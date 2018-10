MACERATA – Ha abusato della figlia di appena 12 anni per un anno nella provincia di Forlì, poi si è trasferito e si è rifatto una vita. Un uomo di 59 anni è stato arrestato a Morrovalle, in provincia di Macerata, con l’accusa di violenza sessuale sabato 13 ottobre dopo che la condanna è diventata definitiva e la Procura ha emesso un ordine di carcerazione. Il padre dovrà scontare una condanna di 5 anni e 9 mesi.

Il primo arresto dell’uomo avvenne nel 2008, quando gli fu contestata la violenza sessuale nei confronti della figlia di 12 anni. Le indagini portarono alla conclusione che l’uomo, che lavora come agricoltore, aveva abusato della figlia per un anno. Dopo la condanna in primo grado, il padre si è trasferito a Morrovalle dove si è rifatto una vita fino all’arrivo della condanna definitiva di terzo grado e ora dovrà scontare la sua condanna in carcere.