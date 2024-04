Morta a 9 mesi per una meningite non diagnosticata al pronto soccorso: la madre chiede giustizia

Una bimba di nove mesi di San Fiorano in provincia di Lodi, lo scorso 29 marzo è deceduta per setticemia dopo essere stata dimessa dal pronto soccorso dell’ospedale Giovanni da Saliceto di Piacenza. La procura di Lodi ha ora restituito ai genitori la salma ed ha aperto un fascicolo con ipotesi di omicidio colposo al momento a carico di ignoti. Prima di restituire il corpo, i medici hanno compiuto un’autopsia effettuata dalla Medicina legale di Pavia ed hanno scoperto che la piccola sarebbe deceduta per una sepsi da meningococco non diagnosticata.La famiglia aveva portato la piccola in ospedale con febbre molto alta e difficoltà respiratorie. Dopo alcune visite al pronto soccorso, la bambina era stata rimandata a casa. La bimba di 9 mesi era poi deceduta nella sua casa di San Fiorano in nottata.

Ora la mamma è disperata. Sua figlia si sarebbe potuta salvare.”Mia figlia è morta ad appena 9 mesi per una meningite non diagnosticata. Sarebbe bastato un effettuare degli esami del sangue in ospedale. E invece me l’hanno ammazzata”. Al Corriere ha raccontato: “La notte tra il 28 e il 29 marzo avevo portato mia figlia al pronto soccorso di Piacenza con la febbre altissima. La mia bambina continuava a vomitare, nessuno per oltre tre ore si era preso cura di noi. Alla fine il medico l’aveva visitata, pochi istanti, solo per dirmi di non preoccuparmi e dicendomi di andare a casa. Mia figlia ora non c’è più: si sarebbe potuta salvare con un semplice esame del sangue e un antibiotico. Provo una rabbia immensa e chiedo giustizia”.