Morta la donna di 75 anni investita da un camion dei rifiuti a Milano

E’ morta poco dopo l’arrivo all’ospedale San Raffaele di Milano, la donna di 75 anni investita poco prima delle 11 di questa mattina, 18 settembre, da un camion dei rifiuti dell’Amsa in via Trasimeno.

Milano, investita da camion rifiuti: morta 75enne

Tutto è avvenuto poco prima delle 11, come riportato dall’azienda regionale di emergenza urgenza (Areu). L’esatta dinamica del sinistro è ancora al vaglio della polizia locale. Il camion si è fermato all’altezza del civico 8, ma i segni dei ghisa sull’asfalto arrivano quasi fino all’incrocio tra via Trasimeno e via San Mamete, quindi non è escluso che la donna stesse attraversando sulle strisce pedonali all’inizio della strada.

La donna sarebbe stata agganciata dalla parte posteriore del camion che successivamente l’ha trascinata per quasi 80 metri, fino all’altezza del civico 8, dove è stata soccorsa dai sanitari del 118. La donna aveva riportato traumi multipli ed è stata rinvenuta dai soccorsi già in arresto cardiocircolatorio: trasferita in gravissime condizioni all’ospedale San Raffaele di Milano, è deceduta.

Forse dovresti anche sapere che…