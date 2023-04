La ragazza romana di 22 anni caduta dal terzo piano la sera di venerdì 23 aprile non ce l’ha fatta. G.C., queste le sue iniziali, è precipitata da una terrazza che si trova in un edificio del centro storico di Bosa, sulla costa nord occidentale della Sardegna. E’ stata portata in ospedale e ricoverata nel reparto di Rianimazione del San Francesco di Nuoro. Nel primo pomeriggio è però morta. I medici hanno tentato di tutto per salvarle la vita. La ragazza è stata sottoposta a un intervento chirurgico che ha visto lavorare insieme per ore le due equipe di Neurochirurgia e di Chirurgia generale, ma non c’è stato niente da fare.

La ragazza romana di 22 anni precipitata dal terzo piano è morta: ipotesi suicidio

Continuano intanto gli accertamenti per ricostruire le sue ultime ore di vita. Secondo quanto appreso, il gesto di lanciarsi sarebbe stato compiuto con l’intento di suicidarsi. E’ questa l’evoluzione delle indagini coordinate dal Pm di Oristano, Marco De Crescenzo, e condotte sul posto dai Carabinieri della Compagnia di Macomer. Sono le uniche informazioni che trapelano dagli inquirenti. Non si conoscono le cause che avrebbero spinto la ragazza, che si trovava a casa dell‘ex fidanzato, un 25enne di Bosa, a compiere il gesto estremo. L’ipotesi più accreditata è che i due abbiano litigato o non siano riusciti a ricomporre la loro relazione.

La giovane è precipitata intorno all’1:30 dopo una serata trascorsa insieme all’ex fidanzato. I due prima hanno cenato nella casa di proprietà del 25enne dove è avvenuto il fatto, poi hanno passato la serata al Bosa Beer fest. Poi sono tornati nell’abitazione insieme e qui è avvenuto il fatto. L’allarme è stato dato da alcuni passanti che hanno visto il corpo della ragazza a terra. Le condizioni della giovane sono apparse subito gravissime. Dopo averle prestato le prime cure, il personale del 118 l’hanno trasportata all’ospedale di Nuoro.

I Carabinieri hanno subito sentito il fidanzato della ragazza per cercare di ricostruire quanto accaduto e accertare le sue eventuali responsabilità. I due giovani si erano lasciati, ma avrebbero trascorso ancora la serata insieme. Con loro anche alcuni amici.

