Morti Covid Italia: 43 a settimana per milione di abitanti. Paese con più decessi Ue

L’Italia è il Paese con più morti di Covid tra tutti gli Stati dell’Unione Europea con una media di 43 decessi a settimana per milione di abitanti. La causa potrebbe essere per l’alto numero di anziani non ancora vaccinati, ma anche per i troppi assembramenti che abbiamo visto nei mesi scorsi.

Morti di Covid in Italia: i numeri e il confronto con gli altri Paesi

In Italia ci sono in media 400 decessi al giorno a causa del Covid nell’ultimo mese. A febbraio erano 38 decessi a settimana per milione di abitanti. Più o meno alla pari con Francia e Germania, rispettivamente a 39 e 37. E meglio del Regno Unito (60), alle prese con la variante inglese.

Come riporta il Corriere della Sera, negli ultimi quattro mesi, grazie ai vaccini, nel Regno Unito i decessi sono passati da 79 a settimana per milione di abitanti agli attuali 11. In Germania da 55 a 16. In Francia da 40 a 30. Anche l’Italia era scesa, da 60 a 43. Ma è stato l’unico Paese che in questo lasso di tempo ha registrato un aumento dei morti, passando dai 38 decessi per milione di abitanti a febbraio ai 43 di marzo.

I numeri di morti per milione di abitanti degli ultimi mesi

Come si nota nel grafico riportato dal Corriere della Sera, tra i grandi Paesi Ue l’Italia è l’unico che ha avuto un incremento di morti per milione di abitanti. Vediamo il confronto con il numero di morti a settimana per milione di abitanti con Germania, Francia e Regno Unito.