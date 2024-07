Morti due vigili del fuoco a Nova Siri, stavano spegnendo un incendio nei campi

Due vigili del fuoco sono morti mentre erano impegnati a spegnere un incendio in Basilicata. La loro squadra stava cercando di domare un rogo in provincia di Matera, nel Comune di Nova Siri. Non è chiara la dinamica di quanto accaduto. In queste ultime settimane sono molte le aree del nostro Paese in cui si stanno sviluppando gli incendi, favoriti anche dalle temperature elevate e dalla siccità.

Musumeci: “Commozione e rabbia per la morte dei due vigili del fuoco”

“Provo commozione e rabbia per la triste e tragica scomparsa di due Vigili del fuoco, avvenuta oggi durante le operazioni di spegnimento di un incendio nel comune di Nova Siri, in provincia di Matera. Alle famiglie delle due vittime e a tutto il Corpo di appartenenza vanno le mie più sentite condoglianze”, così il ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci.