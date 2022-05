Morti schiacciati dal trattore: sono 4 anziani in una settimana. L’ultimo ieri ad Arezzo

Anziani morti schiacciati dal trattore su cui stavano lavorando il proprio terreno: in una settimana 4 morti e un ferito. L’ultimo un 70enne è morto a causa del ribaltamento del trattore che stava guidando a Basilica frazione di Sansepolcro (Arezzo). L’incidente è avvenuto intorno alle 20 di martedì. Secondo quanto si apprende l’uomo stava lavorando con il suo trattore quando, per cause da accertare, si è ribaltato e il 70enne è rimasto incastrato sotto il mezzo. All’arrivo dei soccorsi del 118 il 70enne non rispondeva. È stato attivato l’elicottero Pegaso, presenti anche i vigili del fuoco con una squadra e l’elicottero Drago. Dopo essere stato estratto da sotto il trattore l’uomo è stato subito visitato dal medico che ha potuto solo constatarne il decesso. Sul posto i carabinieri per far luce sull’incidente.

Schiacciato dal trattore, altri 3 morti nei giorni scorsi

Schiacciato dal trattore sul quale stava lavorando in un terreno di sua proprietà, ad Atella (Potenza), anche un uomo di 90 anni, morto la scorsa settimana. Poi il giorno dopo un uomo di 62 anni è morto a Petilia Policastro, in provincia di Crotone, sempre dopo che il trattore di cui era alla guida si è ribaltato. Stava percorrendo la strada che dalla campagna porta verso la sua abitazione quando il mezzo, per cause in corso di accertamento, si è ribaltato facendolo sbalzare a terra.

Un uomo di 59 anni è morto invece a Vinci (Firenze). Anche lui con il trattore su cui stava lavorando in una oliveta che si è ribaltato, travolgendo il conducente. A dare l’allarme ai soccorritori è stato il fratello che era con la vittima, ma, nonostante le cure dei sanitari del 118 avvisati subito, non c’è stato niente da fare e il 59enne è deceduto.

Quello che se l’è cavata

Un agricoltore di 67 anni è rimasto invece ferito mentre stava arando il terreno a Deliceto, nel Foggiano, quando il suo trattore si è ribaltato. Il 67enne ha riportato un trauma toracico e ora è ricoverato al Policlinico Riuniti di Foggia dove è giunto con l’elisoccorso. Non è in pericolo di vita. Quattro morti e un ferito in una settimana, tutti schiacciati dal trattore.